В Центре безопасности Минской области 19 интерактивных площадок – показываем самое интересное

Ощутить на себе буйство природы, научится правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Этому и многому другому обучают в Центре безопасности Минской области. Каждый день сюда за новыми знаниями приезжают школьники и взрослые. А недавно учреждение масштабно обновилось.

Екатерина Рыбчук, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Центр безопасности Минской области насчитывает порядка 19 интерактивных площадок. Ежегодно наш центр посещают порядка 15 тысяч человек со всей Минской области. В современном мире очень важно иметь основательную базу знаний. Воспитывать среди населения нашей страны культуру безопасности с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, чтобы каждый знал, что делать, если вдруг он в ней оказался.