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В Центре безопасности Минской области 19 интерактивных площадок – показываем самое интересное

11 июля 2026 12:41
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Ощутить на себе буйство природы, научится правильно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Этому и многому другому обучают в Центре безопасности Минской области. Каждый день сюда за новыми знаниями приезжают школьники и взрослые. А недавно учреждение масштабно обновилось. 

В Центре безопасности Минской области 19 интерактивных площадок – показываем самое интересное-2

Сходили на экскурсию, оценили новый интерактив, а также узнали, какую профилактическую работу проводят летом сотрудники МЧС в программе «Центральный регион» на СТВ.

В Центре безопасности Минской области 19 интерактивных площадок – показываем самое интересное-4

Екатерина Рыбчук, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:
Центр безопасности Минской области насчитывает порядка 19 интерактивных площадок. Ежегодно наш центр посещают порядка 15 тысяч человек со всей Минской области. В современном мире очень важно иметь основательную базу знаний. Воспитывать среди населения нашей страны культуру безопасности с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций, чтобы каждый знал, что делать, если вдруг он в ней оказался.

Подробнее смотрите в видео.

# МЧС Беларуси # Дети

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