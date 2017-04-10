Азербайджанская молодежь будет работать в белорусских студотрядах

Новости Беларуси. Азербайджанская молодежь будет работать в белорусских студенческих отрядах. Об этом 10 апреля на встрече с молодыми людьми двух стран рассказал министр образования Беларуси. Он подчеркнул, что в стране есть наработки и в сфере профессионально-технического образования, которые могут заинтересовать зарубежных коллег.

Работа волонтеров и молодежных объединений – главные вопросы, которые обсуждаются в ходе визита. Также представителей двух стран интересует возможность обмена студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.