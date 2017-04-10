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Азербайджанская молодежь будет работать в белорусских студотрядах

10 апреля 2017 10:40
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Новости Беларуси. Азербайджанская молодежь будет работать в белорусских студенческих отрядах. Об этом 10 апреля на встрече с молодыми людьми двух стран рассказал министр образования Беларуси. Он подчеркнул, что в стране есть наработки и в сфере профессионально-технического образования, которые могут заинтересовать зарубежных коллег.

Работа волонтеров и молодежных объединений – главные вопросы, которые обсуждаются в ходе визита. Также представителей двух стран интересует возможность обмена студентами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азербайджанская молодежь будет работать в белорусских студотрядах -1

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
У нас неплохое взаимодействие выстраивается в рамках деятельности общественных молодежных объединений, есть опыт совместных студенческих отрядов. Мы готовы этим опытом поделиться и готовы принять студенческую молодежь Азербайджана в студенческие отряды Беларуси поработать на тех объектах, которые есть у нас.

В Минске проходят Дни молодежи Азербайджана. Гости посетят белорусские предприятия и узнают много нового об истории и культуре нашей страны.

# общество # Игорь Карпенко # Беларусь-Азербайджан

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