Ученые определили самый тоскливый день недели

Ученые из Вермонтского университета (США) установили, что самым тоскливым и тяжелым днем недели является среда.

Профессор Кристофер Данфорс и Питер Доддс проанализировали 2,4 млн. интернет-блогов, оценив их по 9-бальной шкале позитивности. В ходе исследования ученые прибегли к оригинальной методике: они подсчитали количество слов, наполненных позитивным смыслом, например, "свободный", "забавный", "радуга" и противопоставили им слова, выражающие депрессивное состояние души - "предательство", "жестокость", "ненависть", "удушение" и прочее. При этом учитывалось то, в какой день недели употреблялись те или иные слова.



Наиболее счастливыми днями оказались выходные: суббота и воскресенье набрали самый высокий балл позитивности. Понедельник занял второе место, так как люди в этот день традиционно вспоминают о прошедших выходных. В этот день еще сохраняются положительные эмоции, накопленные за время уик-энда. Однако уже в среду от этих воспоминаний не остается и следа. Учеными этот день определен как самый плохой на неделе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на иностранные информагенства.