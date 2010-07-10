Аномальная жара в Беларуси: синоптики прогнозируют 34 градуса

Столбик термометра уже перешагнул 30 градусную отметку. А завтра синоптики обещают до плюс 34.

Белорусы отправились в парки и к водоемам. Пляжи заполнены, мороженое и прохладительные напитки – нарасхват.

Между тем, медики советуют в эти днипоменьше бывать на солнцепёке. Особенно осторожными в жару надо быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилым и водителям. Врачи также настоятельно рекомендуют не утолять жажду слабоалкогольными напитками.

Поистине тропическая жара будет в Беларуси и на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 36. И даже ночью столбик термометра не опустится ниже 20 градусов.