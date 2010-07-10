Девять городов-спутников появятся у Минска

Некоторые из них возьмут на себя промышленные функции, часть пригородных населенных пунктов станут агропромышленными центрами, а некоторые — туристическими. Таким образом будет кардинально разгружена столица.

Что заставит коренного столичного жителя добровольно переехать, к примеру, в Заславль? Завлекательных преимуществ должно быть более, чем достаточно. Красивая природа и чистый, незагазованный воздух — аргумент, но этого мало.

В Постановлении Совмина, который стал первоначальным планом для городов-спутников, четко прописано: в проекте стартует счастливая «девятка» районных центров. Тройка «промышленников»: Дзержинск, Жодино, Фаниполь. Спутники-«аграрии» — Смолевичи, Столбцы, Узда, Руденск. Привлекать туристов и удивлять уникальными природными условиями и исторической архитектурой будут Заславль и Логойск.

Борис Иванович сам родом из Жодино. Как преобразится его родной город, он мысленно уже нарисовал. А на бумагу перенес пока только архитекторские задумки для Смолевич. Этот населенный пункт преобразится до неузнаваемости: будет как маленькая столица, только в окружении озера и петляющей речки.

Спутник построят с нуля, то есть старая смолевичская застройка остается в стороне. Планировка необычная – как бы по кругу, в середине – общественно-культурный и торговый центры. Жилые дома – семи- и четырехэтажные, в каждом квартале будет свой детский сад, поблизости школа. Отстроят Смолевичи за 5 лет.

Борис Ковальков, архитектор, руководитель проекта города-спутника Смолевичи:

Прежде всего, здесь будет близость к природе. Второй положительный момент — тут будут созданы настоящие городские условия жизни. Человек не будет обременен заботами об обслуживании собственного жилья: будет хорошая благоустроенная квартира, рядом парк, садик и благоустроенная парковка (что для города Минска стало бичом).

Возводить маленькие города вокруг большой столицы – этой архитектурной идее уже не один десяток лет. Первопроходцами здесь были европейцы. Ещё в середине прошлого века полуторомиллионный Лондон столкнулся с проблемой глобальной переполненности. И тогда здешним архитекторам пришла в голову идея построить города-спутники – с собственной промышленностью, сельским хозяйством и инфраструктурой. Затем Париж и Стокгольм тоже стали расширяться не за счет присоединения новых территорий, а путем возведения спутников.

Авторы белорусской идеи городов-спутников продумали всё до мелочей. Чтобы завлечь туда будущих жителей, будет создана льготных система кредитования с процентной ставкой, которая гораздо ниже, чем в столице. Да и транспортное сообщение с Минском обещает быть очень развитым: поговаривают о скоростных трамваях и городских электричках.