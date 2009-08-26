Американцы недовольны войной в Афганистане

В июле в стране погибли 76 военнослужащих, среди которых 44 американца, - наивысший показатель за восемь лет. С начала войны США в Афганистане в 2001 году погибли 802 американца.

Согласно опросу, проведенному газетой Washington Post совместно с телекомпанией ABC, большинство американцев - 51% - убеждено, что США не стоит воевать в Афганистане. Лишь 24% американцев поддерживают курс президента Обамы на дальнейшее наращивание там военного контингента США. По мнению 45% американцев, его численность следует сократить.

Если три года назад американский контингент в Афганистане насчитывал 20 тысяч человек, то до конца года он увеличится до 68 тысяч. Еще четыре тысячи американских инструкторов будут заниматься боевой подготовкой афганской армии.

Помимо американцев, в Афганистане сейчас находятся около 33 тысяч военнослужащих из остальных 28 государств-членов НАТО и других стран, сообщает newsru.com.