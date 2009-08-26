Прямой эфир

На оздоровление в Германию смогут ездить белорусы от 7 до 18 лет

26 августа 2009 06:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Согласно новому международному договору белорусские дети в возрасте от 7 до 18 лет смогут выезжать на оздоровление в Федеративную Республику Германия за счет иностранной безвозмездной помощи без ограничения количества таких выездов. До настоящего времени такое оздоровление могли проходить белорусские дети в возрасте от 7 до 14 лет и не более трех раз.

Данное соглашение будет временно применяться с даты получения ответной ноты германской стороны до его вступления в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Александра Лукашенко.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 августа 2009 06:05

Первый дом, освещаемый солнечной батареей, появился в Минске

26 августа 2009 05:08

Мингорисполком назвал фамилии 13 «Минчан года»

25 августа 2009 20:03

Число жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возросло до 70