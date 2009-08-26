На оздоровление в Германию смогут ездить белорусы от 7 до 18 лет

Согласно новому международному договору белорусские дети в возрасте от 7 до 18 лет смогут выезжать на оздоровление в Федеративную Республику Германия за счет иностранной безвозмездной помощи без ограничения количества таких выездов. До настоящего времени такое оздоровление могли проходить белорусские дети в возрасте от 7 до 14 лет и не более трех раз.



Данное соглашение будет временно применяться с даты получения ответной ноты германской стороны до его вступления в силу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Александра Лукашенко.

