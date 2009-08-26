13 своих детей воспитывает семья в Браславском районе

На обед в семье уходит ведро картошки, кастрюля котлет и две буханки хлеба. Из леса не меньше, чем 50 литров черники домой принесут, а двух походов за грибами достаточно, чтобы запастись дарами леса на всю зиму.

У Татьяны Зыгмунтовны и Франца Антоновича из поселка Ахремовцы Браславского района 13 детей. Это одна из самых больших семей не только в Витебской области, но и в стране.

Первенец Константин появился у Татьяны Зыгмунтовны в 23 года – в день ее рождения. Спустя два года родился Антон, а затем дети появлялись на свет практически каждый год. Третьим ребенком стала Мария, четвертым – Тереза, потом были Анна, Роман, Иосиф, Ирина, Петр, Франц, Татьяна, Викентий. В 2003 году родилась самая младшая дочурка – Валентина. Через пару дней она пойдет в первый класс. Получается, «в положении» мать-героиня провела 117 месяцев. Это почти 10 лет, или едва ли не четвертая часть ее жизни. Сейчас же многодетной матери всего 43 года.

Выносить столько детей – уже подвиг (недаром в 2006 году Татьяна Шпак получила орден Матери из рук Президента Беларуси).

Франц Антонович с детства любит технику, машины. Сейчас тоже за рулем — собирает молоко у сельчан. Дети пошли в отца. Константин – тракторист в Национальном парке «Браславские озера», уже несколько лет живет отдельно с женой и сыном. Антон — тоже водитель и тоже женат. 17-летний Иосиф – шофер в лицее в поселке Видзы. Да и Шпаки-школьники уже кумекают в моторах. Мария закончила Витебский технологический университет и устроилась бухгалтером в местном агросервисе. 18-летний Роман – тоже гордость семьи – в июле пошел служить в армию.

— Большой семьей жить проще – на любую проблему можно наброситься всем вместе и быстро ее решить, — говорит Мария. – Однажды, например, Петька горевал, что ему в школе задали писать сочинение. Мы все сели за стол, каждый подсказывал по предложению – получилось здорово.

— Живем мы небогато, — признается Татьяна Шпак. — Летом продукты в магазине покупаем нечасто: все дает личное хозяйство, а за обновками едем на распродажи – там все дешевле. Дети все понимают – без капризов донашивают одежду друг за другом. Когда вслед за старшими остальные пойдут работать, станет легче.

Государство выделило семье участок под строительство нового дома. Хату, где сейчас живут Шпаки, Франц Антонович строил еще до свадьбы с расчетом на большую семью. Но и на 110 квадратных метрах им давно тесно, даже несмотря на то, что старшие Константин, Антон и Тереза живут отдельно со своими семьями. Новый дом, который построят за счет бюджета, будет в два раза больше. Одним из первых в поселке он будет газифицирован, сообщает газета «Рэспубліка».