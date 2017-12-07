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Алкоголь в Беларуси будут продавать с 21 года? МВД вынесло на обсуждение вопрос

07 декабря 2017 08:09
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Новости Беларуси. МВД Беларуси вынесло на общественное обсуждение вопрос ограничения продажи алкогольных напитков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди инициатив – продажа алкоголя с 21 года и в определенное время суток.

Алкоголь в Беларуси будут продавать с 21 года? МВД вынесло на обсуждение вопрос-1

Для этой группы товаров могут выделить отдельный зал в магазине, а также запретить ее реализацию на автозаправках. Выразить свое мнение можно до конца января на сайте ведомства. Результаты опроса учтут при составлении соответствующего Указа.

Добавим, каждое четвертое преступление в Беларуси совершается в состоянии алкогольного опьянения. Спиртное – это первопричина большинства фактов насилия в семье.

# общество # Алкоголь # Фотофакт

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