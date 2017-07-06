Александр Лукашенко: учения «Запад-2017» – значимый шаг в обеспечении национальной безопасности

Новости Беларуси. Учения «Запад-2017» – значимый шаг в обеспечении национальной безопасности. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил 6 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом возрастания террористической угрозы в мире, активизации незаконной миграции, распространения наркотиков и ввоза оружия, молодому поколению предстоит большая работа.

Глава государства ставит задачи по совершенствованию системы обеспечения пограничной безопасности государства. Одним из приоритетных направлений в деятельности офицеров всех силовых ведомств Президент назвал воспитание у подчиненных чувства патриотизма, готовности к защите государства.