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Александр Лукашенко: учения «Запад-2017» – значимый шаг в обеспечении национальной безопасности

06 июля 2017 08:23
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Новости Беларуси. Учения «Запад-2017» – значимый шаг в обеспечении национальной безопасности. Об этом Президент  Александр Лукашенко заявил 6 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С учетом возрастания террористической угрозы в мире, активизации незаконной миграции, распространения наркотиков и ввоза оружия, молодому поколению предстоит большая работа.

Глава государства ставит задачи по совершенствованию системы обеспечения пограничной безопасности государства. Одним из приоритетных направлений в деятельности офицеров всех силовых ведомств Президент назвал воспитание у подчиненных чувства патриотизма, готовности к защите государства.

# общество # Армия Беларуси # Александр Лукашенко

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