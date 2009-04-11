Александр Лукашенко провел субботник на Минск-Арене

Многофункциональный комплекс должен быть открыт 7 ноября. Такое поручение дал Президент Александр Лукашенко во время посещения главной спортивной стройки страны.

Глава государства принял участие и в республиканском субботнике. В составе рабочей бригады Президент укладывал бетон в основание аллеи Спортивной славы, которая будет формировать главный вход в культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена». В данном случае, это еще и хорошая возможность проследить за ходом работ. Не секрет, что «Минск-Арене» Президент всегда уделял особо пристальное внимание. С проектирования и начала строительства. Поэтому очень хорошо знаком со всеми плюсами и возникающими минусами, проблемами, комплекса. Вот и на этот раз Глава государства напомнил о сроках окончания главной спортивной стройки страны.

Фактически можно говорить о том, что стройка подходит к логическому завершению. Спроектированный в соответствии с международными стандартами «Минск-Арена» приятно дополняет пейзаж современным стилем. Велодром уже несколько месяцев принимает спортсменов. Достраиваются внутри многофункциональная арена на 15 тыс. зрителей и конькобежный стадион. Спортсмены, изъездившие весь мир, признаются, что нигде ничего подобного, в одном месте не видели. Сегодня, кстати, и они принимали участие в субботнике.

Для того чтобы провести чемпионат мира по хоккею 14 года нам потребуется еще одна площадка. Требуется по стандартам. Именно такую построят в Чижовке. Помимо проекта Хоккейного центра в районе Чижовки Президенту показали другие проекты новых спортивных объектов. Например, на проспекте Победителей появится водно-спортивный комплекс. Футуристический дизайн выдает большие замыслы строителей. Впрочем, это далеко не последнее в списке многофункциональных комплексов для спорта и отдыха.

Кстати, Президент дал поручение привести в порядок и университет физкультуры, прилегающий в комплексу «Минск-Арена». Чтобы старое здание вписывалось в современный стиль комплекса. Порцию критики от Главы государства чиновники получили за велодром. И хотя здесь уже тренируются белорусские спортсмены, используются только треть от возможностей площадей здания.

После осмотра, Президент и чиновники в буквальном смысле внесли свою лепту в строительство «Минск-Арены». Разделились на две бригады. Перед работой – знакомство с техникой безопасности. Переодевшись в спецовки, взяли лопаты, мастерки, другой строительный инвентарь и отправились заливать бетоном дорожки для Аллеи Славы комплекса. За смену – 140 кубометров. Традицию проведения субботников должна быть сохранена, считает Александр Лукашенко.

Кстати, сегодня у традиции проводить субботники своеобразный юбилей. Ровно 90 лет назад в 1919 году в ночь на 12 апреля работники депо Москва-Сортировочная в свое свободное время отремонтировали 3 паровоза. Это событие послужило поводом для статьи вождя мирового пролетариата Владимира Ленина «Великий почин», а сам бесплатный труд на благо общества с тех пор называется субботником.