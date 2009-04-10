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Минчане намерены заработать на субботнике почти 6 миллиардов рублей

10 апреля 2009 10:26
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В стране состоится республиканский субботник.

На этот раз он пройдет под знаком 65-летия освобождения Беларуси.  Этот субботник, как ожидается, станет самым массовым, а значит самым прибыльным. Например, в прошлый год здоровья только в Минске было собрано более 3 млрд. рублей. Таким образом, значительно обновили медицинское оборудование больниц и поликлиник. На этот раз в год Родной земли часть денег планируется  направить на развитие инфраструктуры агрогородков.

В 16-ой столичной гимназии уже целую неделю -  репетиция перед боем.  На борьбу с мусором вышли и младшие, и старшие классы.  Убрать прилегающую территорию, подрыхлить клумбы, посадить деревья. Один бы точно не справился, другое дело - вместе.

Вторая часть средств пойдет на счета облисполкомов и Мингорисполкома для реконструкции, реставрации и благоустройства мемориальных комплексов и воинских захоронений.  Задача к 65-летию Великой Победы - дойти до каждого памятника, до каждой мемориальной доски. Только в Минской области около 2000 мест боевой славы. Здесь стартует специальная акция «Дерево памяти». До 9 мая на Минщине посадят столько деревьев, сколько здесь погибло солдат во время войны.

Фронт работы у каждого коллектива чётко обозначен. Например, экологи будут озеленять Заславль, коммунальщики - благоустроят водоохранные зоны, а ученики и учителя – наведаются на школьные территории. Только в столице на генеральную уборку выйдут около 700 тысяч минчан. Планируется заработать порядка 6 млрд. рублей.

Грабли и метла уже станут лучшими помошниками большинства белорусов. Поспособствует и небесная концелярия -  плюс 13 и солнце.  Светлую одежду, лучше не надевать. Точно оставишь темное пятно. А вот темных пятен в генеральной уборке быть не должно. В год родной земли страна должна засиять особыми красками чистоты.

# общество

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