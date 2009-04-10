В Гомельском районе свалка расположилась всего в 500 метрах от детского сада

Миниполигон твёрдых бытовых отходов расположился в нескольких сотнях метров от населённого пункта Красный маяк.

Жители пригородного посёлка стали заложниками городских отходов – мусор бесконтрольно свозился сюда не только с территории сельсовета. Первоначально на окраине посёлка была организована площадка временного хранения отходов. Мусор предполагали складировать здесь с дальнейшим вывозом, правда, с ним не торопились. И со временем площадка стала мини-полигоном. Отходы стали свозить не только с окрестных деревень. Нашлось немало желающих бесплатно избавится от ненужного груза. Гомель всего в нескольких километрах.

Отходов стало больше. Мусор в огородах и разбитая спецмашинами дорога, по мнению специалистов не самая большая неприятность от такого соседства. Полигон забит отходами, непредназначенными для захоронения.

Жалобы сельчан были услышаны. Предписания и штрафы не заставили себя ждать. Но это ситуацию не изменило и после очередной проверки деятельность полигона приостановили.

- Действия приняли, загнали технику, всё подготовили к рекультивации и закрытию. В течение двух месяцев будет закрыт. Выставим таблички, ограничим подъезд, - сказал Николай ПРОХОРЕНКО, генеральный директор Гомельского райжилкомхоза.

Вот она административная мера в действии. Районные власти надеются, что эта одинокая табличка защитит местных жителей и остановит рост свалки.

Как оказалось, прикрыли полигон только на бумаге. Водитель гружённого мусором трактора пояснил, что приехал на никем не охраняемый мини-полигон повидать друга. Пришлось поверить, так же как и в то, что всего через два месяца здесь будет цветущий луг.

