Более трех миллионов человек вышли на генеральную уборку страны

Республиканский субботник прошёл сегодня во всех уголках Беларуси. И этот субботник стал самым массовым за последние годы. Трудовые коллективы, военнослужащие, чиновники, школьники и пенсионеры облагораживали скверы, парки, наводили порядок на рабочих местах и во дворах. Особое внимание уделили мемориальным комплексам и местам боевой славы.



Напомним, 2009 год в Беларуси объявлен Годом родной земли. Средства, заработанные на субботнике, а это около 14 миллиардов рублей, будут направлены на обустройство агрогородков, восстановление мемориальных комплексов и мест боевой и воинской славы, а также подготовку загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону.



В Минске в Лошицком усадебно-парковом комплексе глава правительства вместе с сотрудниками Мингорисполкома высаживал деревья. Липы, дубы и манчжурский орех теперь украсят парк и порадуют минчан.



Мундиры на рабочую одежду сменили и милиционеры. Порядок они наводили у мемориала сотрудникам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. А солдаты срочной службы чистили и красили боевую машину времен Великой отечественной.



Белорусские профсоюзы и руководство минской области субботник провели на мемориальном комплексе «Курган Славы». Это святое для каждого белоруса место и отдать дань памяти погибшим во время Великой Отечественной – обязанность каждого.



- Мы находимся на месте, где увековечена память воинов-защитников нашего отечества, поэтому привести в надлежащий порядок памятник истории – это наш священный долг, - рассказал телеканалу СТВ председатель республиканского совета ветеранов Анатолий НОВИКОВ. – Этим самым подчёркивается значение того великого подвига, которые был совершён в годы войны. То, что профсоюзы, Минщина именно в канун этих дат обратило внимание на поддержание в порядке Кургана славы – это наша гордость.



Вооружившись касками и лопатами, работники витебского горисполкома строили новый микрорайон. Помощники в штатском достойно вписались в коллектив профессионалов. Особенно старались сотрудники отдела ЖКХ.



Трудовой десант высадился сегодня и в Брестской крепости-герое. Госслужащие подошли к делу с особой тщательностью. Привели в порядок аллею героев. Покрасили памятные стелы и барельефы. Привели в порядок территорию самого мемориала, а также прибрежных каналов легендарной цитадели. В ход шла самая решительная техника.



- Это гордость за Брест, в целом за всю республику, потому что крепость, это одна из наиважнейших достопримечательностей, рассказала корреспонденту СТВ сотрудник Брестского филиала «Белпочта» Вера СОКОЛЮК. - И то, что народ выстоял в этой нелегкой борьбе, принес победу, выстоял за нашу жизнь и жизнь наших детей. И вот привести крепость в порядок - это честь и достоинство.



Пограничники взялись за благоустройство руин казарм 333-го стрелкового полка. Здесь в июне 1941 года стражи границ приняли на себя первый вероломный удар врага. Многие пришли на субботник семьями.



А в Гомеле Республиканский субботник прошёл под знаком Дня трезвости. Трудотерапия на свежем воздухе по задумке местных властей должна заставить ещё раз задуматься жителей о здоровом образе жизни и здоровых отношениях в семье. На инициативу властей гомельчане откликнулись положительно. Ряды саженцев выстроились ровными рядами, а европейские газоны, которые решили разбивать с этого года в Гомеле, несомненно, будут зелёными.



В Могилёве на субботник вышел каждый второй. Больше всего энтузиастов пришло в строящуюся СОС-деревню. Территорию убирали, старые деревья спиливали и тут же высаживали новые. На заработанные деньги в регионе благоустроят места воинских захоронений, а ещё построят мемориала детям, погибшим во время второй мировой.



В Гродно центром благоустройства стала лесопарковая зона «Пышки» и городские улицы. Особое внимание горожане уделили обустройству детских площадок. Во всех микрорайонах появились новые качели, домики и песочницы. Первые маленькие посетители оценивали их с радостью.



Белорусские олимпийцы с чемпионским рвением благоустраивали в Минске аллею в Олимпийском саду. К сотне яблонь и груш, посаженных в прошлом году, добавилось еще сорок молодых плодовых деревьев. Всего же территорию комплекса Олимпийский приводили в порядок более 400 спортсменов.



- Это говорит о том, что мы всегда, когда позовут нас – мы в строю, рассказал телеканалу СТВ вице-президент Национального олимпийского комитета Республики Беларуси Александр МЕДВЕДЬ. - И спортсмены и все те, кто уважает родину – готовы помочь в любое время.



- Здесь мы все – братья-спортсмены, которые хотят чтобы красиво было у нас в стране, чтобы спорт развивался, чтобы была смена нам, чтобы наши дети знали, что не просто так мы на этой земле существовали, поделился с корреспондентом СТВ олимпийский чемпион 1980 года по фехтованию на саблях Николай АЛЕХИН.



Тонны залитого бетона, сотни рейсов машин с грунтом, десятки рабочих рук. Слаженно около стеллы «Минск – город герой» трудились ремонтники. Гранитными плитами они выложили 600 метров основания. Треть площади уже готова к покрытию.



- Субботники были и в советские времена, я, честно говоря, постоянно ходил на них, рассказал телеканалу СТВ начальник СУ-78 Николай ПОПКО. - Я это поддерживаю, это нормально, это воспитывает чувство патриотизма.



После генеральной уборки в Минске появилось множество новых цветников и аллей. Представители администрации Фрунзенского района, молодежь и ветераны украсили улицу Притыцкого саженцами березы и клёна. 200 молодых деревьев высадили возле храма иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» и посвятили 65-летию освобождения Беларуси.



Сотрудники СТВ внесли свою лепту в благоустройство столицы. Из 50 тысяч деревьев и кустарников журналисты нашего канала посадили 800. Привыкшие работать на словесной ниве сполна вкусили соль земли и остались очень довольны такой трудотерапией. -



Надеемся, что мы приедем сюда снова на пикник и будем проводить время среди лиственниц, которые мы посадили, поделилась руководитель программы «Утро. Студия хорошего настроения» Наталья НАДОЛЬСКАЯ.



Погода тоже не подвела. Субботник прошёл в лучших традициях: активно, задорно и с хорошим настроением.