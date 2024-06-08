Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Союз писателей Беларуси с 90-летием

08 июня 2024 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союз писателей Беларуси отмечает 90-летие. Сегодня в нем состоят более 700 писателей, поэтов, драматургов, критиков и других деятелей литературы. Поздравление общественному объединению направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент выразил уверенность, что авторы в дальнейшем будут объективно отражать современные события и социальные явления.

Александр Лукашенко поздравил Союз писателей Беларуси с 90-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Создание в июне далекого 1934-го года Союза советских писателей БССР заложило надежный фундамент государственных отношений с авторами художественной и национальной литературы, определило ее главную задачу – служение родному отечеству, белорусскому народу. Среди тех, кто начинал эту работу, были яркие мастера слова – Якуб Колас, Янка Купала, Михась Чарот, Кузьма Чорный, Змитрок Бядуля, Михась Климкович, Петрусь Бровка, Кондрат Крапива, Михась Лыньков и другие. Жизнь подтвердила ценность единства литературных сил, государства и общества, авторитетное место этого вида искусства в общем культурном пространстве.

# Белорусские писатели # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
8 июня на фестивале национальных культур в Гродно откроются подворья стран-участниц
08 июня 2024 07:41

8 июня на фестивале национальных культур в Гродно откроются подворья стран-участниц

Посол Пакистана посетил фестиваль культур в Гродно: «Люди в Беларуси миролюбивые и гостеприимные»
08 июня 2024 07:37

Посол Пакистана посетил фестиваль культур в Гродно: «Люди в Беларуси миролюбивые и гостеприимные»

Клишевич: наша задача – сохранить то, что мы построили и не допустить прихода к власти предателей
07 июня 2024 21:09

Клишевич: наша задача – сохранить то, что мы построили и не допустить прихода к власти предателей