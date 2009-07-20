Александр Лукашенко оседлал Harley-Davidson

Не только посмотреть, но и поучаствовать на шоу приехал Президент. (ФОТО)

Байкеры предложили Александру Лукашенко самому сесть за руль мощной железной машины.

До сегодняшнего дня главу государства видели на коньках, лыжах, лыжероллерах и велосипеде. Увлечение байками в списке интересов Александра Лукашенко не значится. Но организаторы шоу пояснили: железные братья прислали белорусскому Президенту приглашение. А ещё приготовили подарок: настоящую байкерскую косуху – тут же её сегодня и вручили. И ещё один неожиданный ход: мотоциклисты предложили возглавить их колонну и промчаться в сторону Силич. Харлей Дэвидсон был приготовлен ими заранее. Александр Лукашенко не отказался. И байкеры двинулись в сторону горнолыжного центра Силичи, возглавляемые Президентом.