В Витебской области из-под земли растут кресты

Кладбищенская земля «выталкивает» старинные надгробия. (ФОТО+ВИДЕО)

Уникальный случай в Витебской области озадачил не только историков, но и духовенство. Старый погост на окраине деревни уже стал местной достопримечательностью. Среди современных захоронений буквально из-под земли растут два десятка каменных крестов.

Когда-то на этом месте была церковь. Вокруг нее хоронили священнослужителей, членов их семей и местную знать.

Таинственные кресты наука объясняет просто. Два столетия назад такие захоронения были традиционными. А в почти мистическом появлении этих свидетелей старины ученые видят только природные причины.

— Существует такое понятие, как эрозия почвы. И потревоженный верхний слой выносится водой или ветром, и этот крест оказывается ближе к земле, — Татьяна Бубенько, археолог, кандидат исторических наук.

Однозначно объяснить явление не берется и церковь. Безусловно, есть толика чуда в том, что каменные свидетели старины сохранились даже во время войны: вокруг все было в немецких траншеях.

Сохранившиеся каменные надгробия многие уже считают памятниками истории. А старое кладбище посещают теперь не только родственники усопших, но и туристы.