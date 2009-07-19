Температурная аномалия в Беларуси

В Минске солнце буквально плавит асфальт.

Пик температуры достиг отметки в 36 градусов. Как говорят синоптики, погоду в нашей стране формирует горячий тропический воздух со Средиземноморья.

Не менее жаркая погода сегодня и в других регионах страны. Не обошлось и без температурного рекорда.

Однако, по информации синоптиков, спасительная прохлада придёт в Беларусь уже завтра. Воздушные массы с Атлантики понизят температуру воздуха на 8-10 градусов. Погода станет неустойчивой.

В понедельник днем температура воздуха по сравнению с сегодняшней составит всего плюс 18-23 градуса. Лишь по юго-востоку на пару градусов будет теплее.