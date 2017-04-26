Александр Лукашенко и Петр Порошенко в Чернобыле почтили память погибших ликвидаторов

Новости Беларуси. 26 апреля в Беларуси вспоминают жертв одной из самых страшных катастроф в истории человечества. В этот день 31 год назад мир потрясло известие о взрыве на Чернобыльской атомной станции. В результате радиационный удар пришелся практически на все страны Европы, Беларусь пострадала больше всех. Суммарный ущерб для нашей страны оценивается в сотни миллиардов долларов, а с последствиями национального экологического бедствия Беларусь справляется до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И сегодня Александр Лукашенко прибыл в Чернобыль, где вместе с Петром Порошенко принимает участие в памятных мероприятиях. Беларуси и Украине необходимо усилить взаимодействие по чернобыльской проблематике. Об этом глава белорусского государства заявил журналистам после посещения Чернобыльской АЭС. Вместе со своим украинским коллегой Александр Лукашенко почтил память погибших ликвидаторов.

Главы государств возложили корзины цветов к «Стене памяти» мемориального комплекса «Героям Чернобыля», установленного у административного здания атомной электростанции. По периметру мемориала размещены гранитные таблички с именами сотрудников станции, погибших во время ликвидации аварии на четвертом энергоблоке ЧАЭС.

Сегодня же оба лидера проведут переговоры. Они пройдут уже на территории Беларуси. Главными станут вопросы экономики и политики, не останутся без внимания и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.