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В Минске на улице Игнатенко почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 2017 10:45
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Новости Беларуси. В память о спасателях, которые в день катастрофы первыми приняли на себя удар, 26 апреля в стране проходят траурные митинги. Так, в Минске уже по сложившейся традиции подвиг ликвидаторов почтили на улице Василия Игнатенко, одного из героев-спасателей.

В Минске на улице Игнатенко почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС-1

У символичного памятника собрались родные, друзья и спасатели-курсанты. Как раз для них команда пожарных, которую назвали «Шеренга 1», всегда остается примером отваги и мужества. Во время взрыва четвертого блока на Чернобыльской станции эти люди первыми пришли на помощь. Память погибших собравшиеся почтили минутой молчания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Авария на Чернобыльской АЭС

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