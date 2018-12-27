Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

Новости Беларуси. Новогоднее чудо – каждому ребенку. Акция «Наши дети» продолжает свое шествие по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Узде поздравили детей из приюта, дома семейного типа и инвалидов – всего более 50 ребят. Для них, по традиции, театральное представление и сладкие подарки от главного волшебника.

София Трус:

Я второй раз на елке. Мы танцевали и получали подарки.

Нонна Свидер, председатель районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:

На протяжении года мы работаем с такими детками, поддерживаем их. К Новому году помощь оказал Узденский районный исполнительный комитет, Управление по образованию, спорту и туризму Узденского райисполкома в приобретении подарков к Новому году.

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника Главного управления охраны здоровья Минского областного исполнительного комитета:

В этом году объявлен конкурс на лучшую елочку. Елки во всех учреждениях образования, во всех учреждениях здравоохранения, социальной сферы, на предприятиях – все соревнуются. Елка должна быть такой, чтобы глядя на нее, люди улыбались и повышалось настроение.