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Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят

27 декабря 2018 18:20
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Новости Беларуси. Новогоднее чудо – каждому ребенку. Акция «Наши дети» продолжает свое шествие по стране, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят-1

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят-3

Так, в Узде поздравили детей из приюта, дома семейного типа и инвалидов – всего более 50 ребят. Для них, по традиции, театральное представление и сладкие подарки от главного волшебника.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят-6

София Трус:
Я второй раз на елке. Мы танцевали и получали подарки.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят-9

Нонна Свидер, председатель районного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:
На протяжении года мы работаем с такими детками, поддерживаем их. К Новому году помощь оказал Узденский районный исполнительный комитет, Управление по образованию, спорту и туризму Узденского райисполкома в приобретении подарков к Новому году.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят-12

Зиновий Гозман, первый заместитель начальника Главного управления охраны здоровья Минского областного исполнительного комитета:
В этом году объявлен конкурс на лучшую елочку. Елки во всех учреждениях образования, во всех учреждениях здравоохранения, социальной сферы, на предприятиях – все соревнуются. Елка должна быть такой, чтобы глядя на нее, люди улыбались и повышалось настроение.

Акция «Наши дети» продолжает шествие по Беларуси: в Узде поздравления получили более 50 ребят-15

С долгожданными подарками и поздравлениями волонтеры посетят более 15 тысяч ребят из детских домов, больниц, приемных и опекунских семей. Яркой и запоминающейся кульминацией акции станет представление во Дворце Республики. На новогоднюю сказку вокруг Главной елки страны приглашены более 2 тысяч детей.

# Новый год # общество # Фотофакт

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