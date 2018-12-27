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«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ

27 декабря 2018 18:00
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Новости Беларуси. В новый год с «Добрым сердцем». Волонтеры БРСМ из Фрунзенского района поздравили с самым любимым зимним праздником многодетную семью Розовских, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ-1

Вместе супруги воспитывает шестерых сыновей и сейчас ждут еще одного малыша. К слову, подарки Дед Мороз и Снегурочка подготовили заранее – заветные желания детей главному волшебнику подсказали родители.

«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ-4

Анастасия Нестер, волонтер общественного объединения БРСМ:
Конечно, узнаем заранее, чтобы детям больше нравилось, чтобы большую радость принести.

«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ-7

Ольга Розовская:
Дети ждут новогоднего чуда, ждут праздника, ждут волшебства. Это очень интересно! Очень благодарна, что не забывают про многодетные семьи.

Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» уже помогла исполниться желаниям детей из детских домов и многодетных семей. Стать добрым волшебником и подарить новогоднее настроение может каждый. Акция продлится до 8 января.

«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ-10

«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ-12

«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ-14

«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ-16

# Новый год # общество # Фотофакт

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