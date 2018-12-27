«Дети ждут новогоднего чуда». Многодетную семью из Минска поздравили волонтёры БРСМ

Новости Беларуси. В новый год с «Добрым сердцем». Волонтеры БРСМ из Фрунзенского района поздравили с самым любимым зимним праздником многодетную семью Розовских, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместе супруги воспитывает шестерых сыновей и сейчас ждут еще одного малыша. К слову, подарки Дед Мороз и Снегурочка подготовили заранее – заветные желания детей главному волшебнику подсказали родители.

Анастасия Нестер, волонтер общественного объединения БРСМ: Конечно, узнаем заранее, чтобы детям больше нравилось, чтобы большую радость принести.

Ольга Розовская:

Дети ждут новогоднего чуда, ждут праздника, ждут волшебства. Это очень интересно! Очень благодарна, что не забывают про многодетные семьи.

Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» уже помогла исполниться желаниям детей из детских домов и многодетных семей. Стать добрым волшебником и подарить новогоднее настроение может каждый. Акция продлится до 8 января.