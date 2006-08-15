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Афганистан готовится отметить День независимости

15 августа 2006 14:18
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18 августа Афганистан отметит 87-ю годовщину освобождения от британских колонизаторов. Это стало поводом для встречи афганцев, проживающих в Беларуси. Стабильная социально-политическая ситуация в нашей стране благоприятна для беженцев и эмигрантов из других стран. К представителям афганской диаспоры в республике относятся также дружественно, как и к другим. И это с благодарностью воспринимается беженцами. 
 
Сегодня поздравить представителей афганской диаспоры, проживающей в Беларуси, пришли те, кому небезразлична их судьба. Воины-интернационалисты из Благотворительного фонда "Память Афгана"  знают,  что такое международный терроризм. И они хорошо помнят,  как советским "шурави" помогали местные жители, многие из которых вынуждены были позже покинуть свою Родину.
# общество

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