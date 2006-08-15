"Лежащих полицейских" и "стоп-мэнов" станет больше

Накануне нового учебного года сотрудники ГАИ по всей республике проверяют состояние дорог и улиц возле школ. Возможно, станет больше "лежащих полицейских" и появятся "стоп-мэны", которые сделают переход школьников на другую сторону дороги более безопасным. Согласно статистике, в Беларуси в каждом девятом ДТП погибает ребёнок. Только за этот год погибли 26 детей и 409 травмированы. Пик несчастных случаев на дороге с участием школьников приходится на выходные дни.