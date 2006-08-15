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"Лежащих полицейских" и "стоп-мэнов" станет больше

15 августа 2006 14:17
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Накануне нового учебного года сотрудники ГАИ по всей республике проверяют состояние дорог и улиц возле школ. Возможно, станет больше "лежащих полицейских" и появятся "стоп-мэны", которые сделают переход школьников на другую сторону дороги более безопасным. Согласно статистике, в Беларуси в каждом девятом ДТП погибает ребёнок. Только за этот год погибли 26 детей и 409 травмированы. Пик несчастных случаев на дороге с участием школьников приходится на выходные дни.
# общество

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