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Сегодня у выпускников бюджетных отделений вузов Беларуси - первый рабочий день

15 августа 2006 12:08
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Именно до 15 августа молодые специалисты должны прибыть на те предприятия, куда их направили после получения диплома.

В нынешнем году первыми рабочими местами обеспечены более 90% бюджетников. Молодые мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и юноши, призванные на срочную службу, получили свободный диплом.

В этом году увеличилось число студентов платной формы обучения, которые пожелали работать по распределению. Между тем, проблемы с трудоустройством есть. В основном у гуманитариев или выпускников педагогического профиля, а также у экономистов и юристов. Больше всего в Беларуси востребованы строители, инженеры и специалисты сельского хозяйства.
 

# общество # Выпускной в Беларуси

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