Столичные власти намерены ограничить время работы ночных дискотек

Во Фрунзенском районе Минска уже ограничено время работы ночных дискотек и компьютерных клубов до 2 часов ночи. 23 столичные дискотеки открыты до 6 утра, 30 компьютерных клубов работают круглосуточно. По данным ГУВД Мингорисполкома, большая часть всех преступлений в ночных дискотеках и клубах происходит с 2 до 5 утра. Проведённые проверки подтвердили факты употребления в таких заведениях наркотиков, а потому некоторые ночные клубы обязали устранить условия и возможности для распространения наркотиков.