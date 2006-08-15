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Столичные власти намерены ограничить время работы ночных дискотек

15 августа 2006 14:17
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Во Фрунзенском районе Минска уже ограничено время работы ночных дискотек и компьютерных клубов до 2 часов ночи. 23 столичные дискотеки открыты до 6 утра, 30 компьютерных клубов работают круглосуточно. По данным ГУВД Мингорисполкома, большая часть всех преступлений в ночных дискотеках и клубах происходит с 2 до 5 утра. Проведённые проверки подтвердили факты употребления в таких заведениях наркотиков, а потому некоторые ночные клубы обязали устранить условия и возможности для распространения наркотиков.
# общество

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