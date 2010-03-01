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Афера с земельными участками раскрыта в Минске

01 марта 2010 15:42
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В столице задержан предприниматель, жертвами которого стали десятки минчан. Мужчина обещал своим клиентам загородные квадратные метры в обход утвержденных списков.

Договориться с сельсоветом предлагал за взятку. Решение вопроса он оценивал в тысячи долларов. При передаче очередной крупной суммы, ранее судимый за мошенничество предприниматель был задержан. Прокуратура возбудила уголовное дело.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
– По уголовному делу уже установлено 30 потерпевших. Общая сумма незаконных денежных вознаграждений составила более 300 тысяч долларов США. Но потерпевших может быть и больше. Поэтому просьба к гражданам, которые обращались по аналогичным вопросам к нашему подозреваемому – обращаться в Партизанское РУВД.

# общество

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