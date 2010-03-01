Лучшие скейтеры Минска покажут свои трюки на первом в Беларуси открытом кубке по скейтбордингу

Первый в Беларуси открытый кубок по скейтбордингу организует 4 марта Минский государственный дворец детей и молодежи (МГДДиМ).

Участником соревнований может стать любой желающий в возрасте до 15 лет включительно и владеющий навыками занятий скейтбордингом с письменного разрешения законных представителей (родителей, опекунов и др.). Для участия необходимо не позднее 4 марта (до 15 час.30 мин.) подать в оргкомитет соревнований заявку, представить документ, подтверждающий дату рождения, и справку от врача. К участию в соревнованиях допускаются участники в шлемах. Также рекомендуется использовать комплект защиты на жизненно важные органы (запястья, локти, колени). Шлемы и комплекты защиты будут предоставлены организаторами соревнований.

Состязания пройдут в двух дисциплинах: Game of S.K.A.T.E. и Street, в каждой из которых будут три призовых места. Победителей и призеров ждут также подарки от партнеров соревнований, сообщает БЕЛТА.

Организаторами мероприятия, которое проводится с целью популяризации скейтбординга, выступают МГДДМ и первая в Беларуси школа скейтбординга «Чел`Z Formation», которая открылась в Минском государственном дворце детей и молодежи в сентябре 2009 года.