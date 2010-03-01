Российские дайверы вместе с Дедом Морозом зажгли олимпийский огонь Сочи-2014 на дне Черного моря

В день завершения Олимпиады в Ванкувере-2010 группа российских дайверов зажгла олимпийский огонь следующей зимней Олимпиады на дне Черного моря.

Команда опытных водолазов под руководством Константина Богданова провела в Имеретинской бухте города на глубине 10 метров уникальную подводную операцию: используя специальное оборудование, дайверы зажгли символический олимпийский огонь как знак передачи эстафеты от Игр в Ванкувере.

В качестве почетного гостя участником необычного мероприятия стал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который облачился в подводное снаряжение, оставаясь, тем не менее, в своем традиционном красном ватном халате, шапке с белой окантовкой и неизменных валенках. Он и зажёг олимпийский огонь, сообщает NEWSru.com.

По словам организаторов, все этапы работ были тщательно отрепетированы вначале на суше, а затем и под водой.

Поскольку Сочи - морской город, российские дайверы предлагают часть будущей церемонии открытия Олимпиады провести под водой, на дне Имеретинской бухты. По мнению экспертов-ныряльщиков, необычная церемония может стать «изюминкой» предстоящей олимпийской церемонии, а современные средства телевидения позволят гостям Олимпиады и всем зрителям наблюдать за подводной феерией.