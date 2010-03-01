У журналистов впервые может появиться свой блаженный

Римско-католическая церковь впервые собирается причислить к лику блаженных профессионального журналиста – Мануэля Лосано Гарридо по прозвищу Лоло.

В декабре Папа официально признал чудо, совершившееся по молитве этого святого: специальная комиссия пришла к выводу, что исцеление двухлетней девочки от сепсиса в сочетании с полиорганической недостаточностью, совершившееся в 1972 году, необъяснимо с точки зрения современной науки.

На днях епископ Рамон дель Ойо Лопес сообщил, что беатификация Гарридо состоится 12 июня.

Лосано Гарридо родился на юге Испании. Мальчиком он вступил в организацию «Католическое действие» и во время Гражданской войны тайно приносил верующим причастие, но был арестован и посажен в тюрьму. После войны работал в газете «Я» – ныне не существующем органе испанской епископской конференции, который к концу правления Франко превратился в нечто вроде органа оппозиции диктатору, — и других католических изданиях. В 1942 году заболел спондилитом (воспалением позвоночника), который на всю жизнь приковал его к инвалидной коляске. Когда ему парализовало правую руку, он научился писать левой. Когда отказала и левая, начал материалы надиктовывать. В 1962 году журналист ослеп. Все эти невзгоды не смогли его ни сломать, ни озлобить, ни отнять у него чувство юмора.

Лосано Гарридо основал специальный журнал для хронических больных и инвалидов и написал 9 книг. В 2007 году Папа признал его «героические добродетели» — духовную силу противостоять боли и страданию, сообщает Regions.ru.