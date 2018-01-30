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9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН

30 января 2018 18:57
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Новости Беларуси. Это право Полина Тарамына завоевала, победив на международном конкурсе юных поэтов «Легкая строка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девочка прислала несколько своих произведений и удивила жюри высоким слогом и точной рифмой.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-1

Полина Тарамына, ученица гимназии № 4 Могилева:
Каждый хочет, чтобы его книги были в любой библиотеке. И я не исключение.

Пока издатели не стоят в очереди за право печатать Полину Тарамыну. Возможно, всего лишь дело времени. Сейчас же все ее стихи – несколько десятков – в рукописной форме. Пишет только на бумаге, за компьютером не так вдохновение приходит.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-4

Полина Тарамына:
Дождик тихим шагом капал.
Семенил, бежал по лужам.
Маленький бедняжка плакал,
что он никому не нужен.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-7

Писать стихи Полина начала в шестом классе, когда впервые взяла в библиотеке томик Марины Цветаевой. Ее заинтересовала возможность через рифму выражать свои мысли и эмоции. Попробовала сама, и получилось.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-10

Полина Тарамына:
Стихотворения мне нравятся, потому что мелодичные, красивые. Поэтому люблю стихотворения. Вдохновение такая непредсказуемая штука, что не могу сказать, как пойдет. Постоянно в разных местах приходит вдохновение.

Пишет начинающая поэтесса и о любви. Но вслух читать не хочет, это личное. А вот стихи о любви к Родине и простой верной дружбе – это пожалуйста.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-13

Юрий Прокопенко, СТВ:
На международный конкурс «Легкая строка» Полина отправила пять стихотворений. Каждое пропитано темой дружбы. Вот, например, стихотворение без названия, написанное высоким слогом:
«Качнулась, эпоха, сменив идеалы.
Но тысячи рук вновь взлетели в салюте.
Зеленой полоской на галстуке алом.
Клянемся! И клятве мы верными будем!»

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-16

Жюри престижного конкурса при ООН из сотен работ отобрало несколько лучших. Среди них и стихи юной белоруски о том, как важно хранить мир во всем мире и дружить, невзирая на национальности и вероисповедания.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-19

Елена Прасмыцкая, педагог-организатор гимназии № 4 Могилева:
Мы, конечно, очень обрадовались за Полину. Это была такая неожиданность, и так для нас достойно и престижно для нашей гимназии. Мы за нее очень рады и, конечно, будем все вместе провожать.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-22

Теперь могилевскую гимназистку пригласили в Женеву. Свои стихи она прочтет в штаб-квартире Организации Объединенных Наций – на одной из самых крупных и статусных мировых площадок.

9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН-25

Полина Тарамына:
Я хочу поехать в Женеву чтобы представить себя, свою гимназию, свой город, свою страну. И хочу, чтобы о нас больше узнал весь мир.

Через два года Полина заканчивает гимназию. С будущей профессией пока не определилась, но точно знает – будет что-то поэтичное.

# общество # ООН # Белорусская литература # Фотофакт # Юрий Прокопенко # Полина Тарамына # Елена Прасмыцкая

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