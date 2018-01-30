9-классница из Могилева прочтет свои стихотворения в женевской штаб-квартире ООН

Новости Беларуси. Это право Полина Тарамына завоевала, победив на международном конкурсе юных поэтов «Легкая строка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Девочка прислала несколько своих произведений и удивила жюри высоким слогом и точной рифмой.

Полина Тарамына, ученица гимназии № 4 Могилева:

Каждый хочет, чтобы его книги были в любой библиотеке. И я не исключение. Пока издатели не стоят в очереди за право печатать Полину Тарамыну. Возможно, всего лишь дело времени. Сейчас же все ее стихи – несколько десятков – в рукописной форме. Пишет только на бумаге, за компьютером не так вдохновение приходит.

Полина Тарамына:

Дождик тихим шагом капал.

Семенил, бежал по лужам.

Маленький бедняжка плакал,

что он никому не нужен.

Писать стихи Полина начала в шестом классе, когда впервые взяла в библиотеке томик Марины Цветаевой. Ее заинтересовала возможность через рифму выражать свои мысли и эмоции. Попробовала сама, и получилось.

Полина Тарамына:

Стихотворения мне нравятся, потому что мелодичные, красивые. Поэтому люблю стихотворения. Вдохновение такая непредсказуемая штука, что не могу сказать, как пойдет. Постоянно в разных местах приходит вдохновение. Пишет начинающая поэтесса и о любви. Но вслух читать не хочет, это личное. А вот стихи о любви к Родине и простой верной дружбе – это пожалуйста.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На международный конкурс «Легкая строка» Полина отправила пять стихотворений. Каждое пропитано темой дружбы. Вот, например, стихотворение без названия, написанное высоким слогом:

«Качнулась, эпоха, сменив идеалы.

Но тысячи рук вновь взлетели в салюте.

Зеленой полоской на галстуке алом.

Клянемся! И клятве мы верными будем!»

Жюри престижного конкурса при ООН из сотен работ отобрало несколько лучших. Среди них и стихи юной белоруски о том, как важно хранить мир во всем мире и дружить, невзирая на национальности и вероисповедания.

Елена Прасмыцкая, педагог-организатор гимназии № 4 Могилева:

Мы, конечно, очень обрадовались за Полину. Это была такая неожиданность, и так для нас достойно и престижно для нашей гимназии. Мы за нее очень рады и, конечно, будем все вместе провожать.

Теперь могилевскую гимназистку пригласили в Женеву. Свои стихи она прочтет в штаб-квартире Организации Объединенных Наций – на одной из самых крупных и статусных мировых площадок.