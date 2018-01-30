«Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси

Дипломы, грамоты и благодарности за освещение достижений наших ученых вручили победителям в четырех номинациях. Среди награжденных – журналист телеканала СТВ Ольга Коршун. Дипломом отмечен ее цикл репортажей в информационных программах нашего телеканала.

Ольга Коршун, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

2017 год был объявлен Годом науки в нашей стране. Особенно приятно, что в этот год отметили работу не только наших ученых, но и журналистов, которые активно трудятся, рассказывают всем белорусам о том, как наша наука делает нашу жизнь лучше и интереснее.

Мне, конечно, хочется сказать спасибо всей команде нашего телеканала, потому что без работы операторов, без работы видеоинженеров, без работы моих коллег – журналистов не получались бы такие материалы, которые потом отмечены такими высокими дипломами.

В конкурсе, который Академия наук проводила в восьмой раз, приняли участие как профессиональные журналисты, так и любители. Всего было представлено более 175 работ и около 70 авторов.