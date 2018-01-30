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«Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси

30 января 2018 15:27
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Новости Беларуси. В Национальной академии наук Беларуси отметили лучших журналистов, пишущих о науке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси-1

Дипломы, грамоты и благодарности за освещение достижений наших ученых вручили победителям в четырех номинациях. Среди награжденных – журналист телеканала СТВ Ольга Коршун. Дипломом отмечен ее цикл репортажей в информационных программах нашего телеканала.

«Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси-4

Ольга Коршун, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
2017 год был объявлен Годом науки в нашей стране. Особенно приятно, что в этот год отметили работу не только наших ученых, но и журналистов, которые активно трудятся, рассказывают всем белорусам о том, как наша наука делает нашу жизнь лучше и интереснее.

Мне, конечно, хочется сказать спасибо всей команде нашего телеканала, потому что без работы операторов, без работы видеоинженеров, без работы моих коллег – журналистов не получались бы такие материалы, которые потом отмечены такими высокими дипломами.

В конкурсе, который Академия наук проводила в восьмой раз, приняли участие как профессиональные журналисты, так и любители. Всего было представлено более 175 работ и около 70 авторов.

«Наука делает нашу жизнь лучше и интереснее». Журналист телеканала СТВ Ольга Коршун получила награду от НАН Беларуси-7

# общество # Фотофакт # Белорусская наука # Ольга Коршун

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