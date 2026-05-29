Новый баланс сил и совместные подходы к противодействию современным вызовам и угрозам в условиях формирования многополярного мира. Эти темы обсудили в Москве на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. В российской столице собрались представители 150 стран – политики, дипломаты, эксперты, аналитики. Участие принимала и делегация Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В продвижении национальных интересов многие игнорируют нормы международного права. А страны Западной Европы ведут неприкрытую подготовку к войне. Как заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, в документах стратегического планирования ЕС начало конфликта заложено на 2030 год. До этого времени европейским политикам выгоден украинский конфликт. В условиях растущей эскалации собственная обороноспособность становится ключевым приоритетом.

Международный терроризм, незаконный оборот оружия и наркотических веществ, наращивание ядерного потенциала. Эти темы стали ключевыми на конференции. Белорусская сторона представила инициативы по укреплению региональной стабильности.

Милорад Додик, председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской: Сегодня ситуация нестабильна, и все согласны с тем, что из сферы однополярности она переходит в многополярность, а затем в многоэтичность. Я говорю, что малые страны и малые сообщества очень уязвимы перед глобальными потрясениями. Именно поэтому главной темой было то, как мы, малые страны и малые сообщества, должны себя вести в таких условиях.

Владимир Беспалый, постоянный и полномочный представитель Беларуси при ОДКБ:

В настоящее время надо искать вопросы или объединительную повестку дня. Есть понимание того, что надо выстраивать новую систему евразийской безопасности. Какая это будет система евразийской безопасности? Вот это вопрос, который для специалистов является в настоящее время основной задачей.

На международной площадке в Москве белорусская делегация подчеркнула: дверь для диалога в Минске всегда открыта. Мы остаемся убежденными сторонниками конструктивных решений.