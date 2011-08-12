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В Феодосии вымогатель требовал у туристов из Беларуси и России деньги за номера от их автомобилей

12 августа 2011 11:14
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Туристы, приехавшие в Феодосию, оставляли на ночь около подъездов свои автомобили. За это время злоумышленник снимал с них госномера и оставлял записку, в которой был написан номер мобильного телефона. На него туристы должны были перечислить 500 гривен (около 63 долларов). В противном случае, предупреждал вымогатель, водители не узнают, где находятся номера от их автомобилей.

С подобными заявлениями в милицию города обратились пять граждан Беларуси и России. При этом, один пострадавший успел попасться на удочку вымогателя и перечислить требуемую сумму.

Правоохранительным органам не составило труда выйти на след преступника. Им оказался 40-летний местный житель, который был ранее судим за кражи из автомобилей. Задержанный полностью признал свою вину и был помещен в следственный изолятор Феодосийского отдела милиции.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает ctv.by.

# общество # Белоруссия

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