В Феодосии вымогатель требовал у туристов из Беларуси и России деньги за номера от их автомобилей

С подобными заявлениями в милицию города обратились пять граждан Беларуси и России. При этом, один пострадавший успел попасться на удочку вымогателя и перечислить требуемую сумму.
Правоохранительным органам не составило труда выйти на след преступника. Им оказался 40-летний местный житель, который был ранее судим за кражи из автомобилей. Задержанный полностью признал свою вину и был помещен в следственный изолятор Феодосийского отдела милиции.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы, сообщает ctv.by.