Минчанин за четыре года обманул больше 20 своих знакомых на 1,5 млрд рублей

В конце 1990-х он открыл на территории Чехии строительную фирму. Однако, по законам государства, таким бизнесом может заниматься только человек со строительным образованием. Поэтому минчанин попытался заработать на купле-продаже товаров народного потребления, а затем и на фондовых биржах, сообщает БелТА.

Затем он начал занимать деньги у своих более-менее состоятельных знакомых, говоря, что это – выгодное инвестирование в строительство в Чехии. Молодому человек давали деньги, так как знали, что он действительно зарегистрировал фирму в этой стране.

За несколько лет минчанин создал финансовую пирамиду и даже платил проценты «вкладчикам». Однако со временем мошенническая схема рухнула. К тому же, дома, якобы возводимые в Чехии, оказались фикцией.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК Беларуси. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.