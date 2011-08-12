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Белорусские пограничники задержали 4 граждан Афганистана, которые направлялись в ЕС «для поиска лучшей жизни»

12 августа 2011 10:35
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У одного из задержанных документов не оказалось.

Теперь беглецам придется заплатить штраф и вернуться обратно на родину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Демченко, сотрудник пресс-центра Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Они прибыли в Минск из Москвы на рейсовом автобусе. В Минске обратились к таксисту, который их за 500 евро довез до приграничной полосы, и там уже были обнаружены пограничным нарядом и задержаны. Им грозит также депортация, штраф до 50 базовых величин и запрет на въезд в Беларусь сроком до пяти лет.

# общество

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