8 марта в России началось действие госпрограммы по утилизации старых автомобилей

В ее рамках автовладелец, сдавший свою старую машину в металлолом (принимаются только машины старше 10 лет, полностью укомплектованные и массой не более 3,5 тонны), получит взамен сертификат на 50 тысяч рублей, который можно использовать в качестве скидки на приобретение нового автомобиля.

Сертификат можно использовать на покупку нового автомобиля отечественного производства – как моделей Волжского автозавода, так и машин, собираемых на предприятиях иностранных компаний, расположенных на территории России.

На данный момент по программе утилизации можно приобрести 66 моделей. Среди них продукция «Группы ГАЗ», внедорожники UAZ, модели SsangYong, выпускаемые компанией «Соллерс», собираемые в России автомобили Fiat, модели «ТагАЗа» (за исключением нового седана Vega), а также Toyota Camry, Nissan Teana и X-Trail, Ford Focus и Mondeo, Renault Logan и Sandero.

Также в список попала продукция GM – Chevrolet Captiva, Cruze, Opel Antara и Astra (производство которой начнется в ближайшее время под Петербургом), и продукция калужского завода Volkswagen – однако лишь те модели, которые собираются здесь по полному циклу: VW Tiguan, Skoda Fabia и Octavia.

В программе участвуют более 1,5 тысячи автосалонов и 73 перерабатывающих предприятия из 49 российских регионов. На ее финансирование выделено 10,5 миллиарда рублей. В правительстве рассчитывают, что программа утилизации простимулирует продажи около 200 тысяч новых автомобилей, пишет Lenta.ru.