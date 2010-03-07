Как выбрать в подарок на 8 марта самый лучший букет цветов?

Чего бы не хотела женщина, от изысканного букета цветов она едва ли не откажется. Степень изысканности ограничена лишь фантазией мужчины и толщиной его кошелька. Можно заказать и оригинальные голландские тюльпаны самолетом из Амстердама, но большинство ограничится обычными купленными в переходе метро или же цветочном магазине.

А вот здесь изыски ограничены лишь ловкостью рук цветочных бизнесменов. Как не оказаться в нелепой ситуации и не испортить весенний праздник?

Жертва обстоятельств:

– Самый приятный букет, который дарят – это, наверное, неожиданно, в какой-нибудь обычный пасмурный день, когда ты еще спишь, а тебе приносят букет цветов.

Эта девушка всегда любила цветы, пока не стала жертвой обмана.

Жертва обстоятельств:

– В конце недели мне подарили букет в честь 8 марта. Я принесла его домой, а через несколько часов он стал опадать и вянуть. Скорее всего, это из-за погоды – достаточно холодно было в эти дни. Плюс, конечно, в воду, в которой хранятся цветы, добавляют какие-то дополнительные вещества.

– Корреспондент СТВ:

– Может, как говорят, не от чистого сердца подарили букет?

Жертва обстоятельств:

– Нет, очень от чистого, я уверена. А получилась очень некрасивая ситуация с такими вот обстоятельствами.

– Корреспондент СТВ:

– Но праздник уже был омрачен?

Жертва обстоятельств:

– Да, омрачен. Грустно было…

Чтобы вернуть празднику настроение, мы отправились к продавцам.

Продавцы цветов:

– К нам нельзя!

– Молодой человек, у меня очень серьезный разговор. Я не могу – извините;

– Работаю недавно, ничего не знаю. Прогнозов давать не могу.

Секрет молодости цветов продавцы настроения нам не раскрыли. В поисках правды обратимся к науке.

Чтобы сравнить срок жизни иностранной и отечественной розы, проведем примитивный эксперимент в лабораторных условиях. Для этого нам понадобится 1 литр воды, 2 колбы и 2 подопытных материала – белорусская и иностранная роза. Оставим розы в покое на ближайшие дни. А к результатом эксперимента вернемся в конце сюжета.

Еще задолго до праздника синоптики предупредили – 8 марта мы встретим с зимней погодой на улице и с весной в душе. Тучи в виде фур вероятны лишь на границе. А в них осадки в форме цветов. Радужный товар в Беларусь везут из Голландии. Расстояние в 1700 километров растения преодолевают за два с небольшим дня. Уставшие путешественники – лилии, розы, фрезии, ирисы и нарциссы мечтают скорей попасть в наши дома. Опоздавших к празднику лишают самого главного – жизни.

Продавец салона цветов:

– Каждая женщина хочет, чтобы подарок от мужчины – цветы – сохранились как можно дольше, но такой возможности нет.

В этом модном салоне иностранным цветам продлевают срок жизни. Операцию по спасению проводят французские специалисты. Метод бальзамирования позволяет растениям оставаться красивыми до восьми лет.

Евгения Саванюк, дизайнер:

– Самые недорогие композиции у нас стоят от 140 тысяч. До 1 миллиона 350 тысяч – это VIP-композиции. Они есть в красном, розовом, сиреневом цвете.



Зоя Садовская, главный агроном тепличного предприятия:

– С 8 марта поздравляйте нас, пожалуйста, девятого. Мы тогда уже пережили наши более тяжелые рабочие моменты. И 9 марта мы чувствуем уже праздник.

Старший агроном цветочных плантаций праздник весны, как обычно, встретит в кустах. Такая работа.

Зоя Садовская:

– В данный момент мы производим срезку. Эти цветы пойдут 8 марта в реализацию.

С двух гектаров грядок здесь можно собрать до восьми тысяч цветов в день.

Зоя Садовская:

– Мы не растим именно к 8 марта. У нас розы выращиваются по голландской технологии, которая подразумевает круглогодичную срезку.

Главное правило розария – не цветы красят женщину, а наоборот. Чего только стоит самый капризный сорт – «танцующая королева».

Зоя Садовская:

– Сорт «Полстар» – он пастельно-кремовый, у него очень красивый бока, красивая форма.

Собранный урожай отправляют в сортировочный цех. Каждому стеблю здесь назначают цену. Чем больше длина – тем дороже.

Работница сортировочного цеха:

– У нас отходов нет. У нас все идет в продажу.

Женские руки от розовых шипов прячут в перчатки. Но и они полностью не защищают. Поэтому после работы садоводам выдают еще и увлажняющий крем.

Работница сортировочного цеха:

– Стараемся при продаже шипы обдирать, чтобы не укололись покупатели. Берем розу, закладываем ее в специальный прибор. И шипов нет!

А здесь цветочные ванны. Только вместо воды – особый питательный раствор. Перед тем как отправиться в магазин букеты отпаивают и охлаждают. Сейчас в этой камере всего четыре градуса.

Инга Лащ, цветовод:

– Пошла мода на желтый цвет. Желтые тюльпаны, очень хорошо стали к ним относиться. Раньше считался цветом разлуки, сейчас – цветом любви и солнца.

Больше не разлучные желтые тюльпаны теперь только утром в магазинах. Причина покупательской активности еще и в цене. К другим цветам, особенно из «дорогих», нужно присматриваться. Красивый не значит хороший. У розы специалисты советуют проверить наличие рубашечного листа. Он – секрет ее долголетия. При необходимости бутон можно пощупать на плотность.

Татьяна Минич, старший продавец:

– К сожалению, у нас розы не так часто женщины получают. Поэтому, когда им хочется купить, они долго стоят и выбирают. Потому что одна роза другой краше.



Говорят, книга – лучший подарок, а цветы самый красивый. Мы поинтересовались у телезрителей альтернативным мнением и попросили определить самый НЕудачный подарок к 8 марта. Голосование на сайте СТВ продолжается, но уже понятно: про кухонную утварь в праздник лучше забыть, статуэтки и шампунь лучше подарить в другой день. Завтра женщинам приятнее получить духи с мягкой игрушкой. Торты стали привычными – для коллег, нижнее белье – для любимых, а ювелирное изделие – для единственной. А вот цветами медики советуют не злоупотреблять. Особенно тем, у кого аллергия.

Дмитрий Буза, заведующий аллергологическим отделением 4 детской больницы Минска:

– Некоторые люди отмечают, что у них появляется чувство стеснения, кашель, чихание. Это, как правило, не аллергические реакции, а реакции на раздражение, то есть, если цветы имеют резкие запахи. Хотя, если у человека есть очень сильная реакция на пыльцу, то есть такое понятие, как «перекрестная аллергия». То есть, если есть определенная реакция на пыльцу, то может быть и реакция на цветы.



Трогательный вальс Ромуальд сейчас играет для любимой супруги. А 30 лет назад она в его жизни сыграла главную роль.

Роза:

– Может быть для кого-то это покажется странным, но я всю жизнь чего-то желаю, чего-то хочу, каких-то праздников.

С девушкой по имени Роза он познакомился в Казахстане.

Роза:

– Я работала товароведом в магазине. Он придет и издалека смотрит. Якобы он пришел по другим делам, но я то вижу, что приходит он каждый день в одно и то же время, и так целый месяц.

Поначалу Роза казалась колючей. Три года понадобилось Ромуальду, чтобы будущая супруга отважилась на брачный союз.

Ромуальд:

– Произносишь имя Роза – и уже приятно на душе, положительные флюиды, позитив. Мне она очень нравится.

15 лет назад они уже вместе с детьми приехали в Беларусь. И Розе пришлось привыкать к совершенно новым климатическим условиям.

Роза:

– Это мантоварка, это фарш, а это тесто. Что мы сейчас будем делать? Раскатывать тесто!

Традиционно праздничным блюдом в доме считают манты. В Казахстане их умеют готовить все женщины без исключения. Потому что знают самый короткий путь к сердцу мужчины.

Ромуальд:

– Гармония такая. И мы едины. Я ухаживаю за ней, как за настоящей розой, за самой дорогой.



Что касается нашего эксперимента. Мы вернулись в лабораторию зафиксировать состояние подопытных образцов. Как видим, оба материала оставляют желать лучшего...

Результаты простейшего эксперимента доказывают – цветы, как и люди требуют к себе внимания. Даже если они совсем завяли, главное чтобы свежими оставались чувства. И тогда не важно, какого цвета бутон, где его вырастили, и как надолго он останется в вазе. Дарите цветы. От чистого сердца.

Продавец цветов:

– Если у кого даже нет денег на цветочек, пускай подарят лепесточек в день 8 марта, тоже приятно!

Андрей Авдеев, телекомпания СТВ.