В Логойском районе популяция волков вышла из-под контроля местного лесничества

В итоге хищников развелось настолько много, что вмешаться пришлось не только экологам.

Естественный отбор. Популяция диких животных в Логойском районе находится под угрозой — здесь орудует стая волков. Местные жители в панике, ответственный охотовед разводит руками.

Янина Гайчук, жительница деревни Лесники Логойского района:

Они собаку съели. Я сама их видела, как они по двое по полю ходят. Раньше сюда не ходили, а сейчас ходят.

Янину Анатольевну, как впрочем и остальных жителей деревни волнует собственная безопасность, а охотники высказывают опасения по поводу популяции кабанов.

Сергей Малич, охотник:

Основной рацион волка составляет мясо диких копытных животных, в сутки они съедают около 20 кг мяса. Все мероприятия по увеличению численности диких животных будут бессмысленными при большой плотности волка.

Охотники неоднократно пытались достучаться до руководящего состава Логойского лесхоза, даже предлагали свою помощь, но получали от инженера по охотничьему хозяйству лишь ехидные усмешки.

Сергей Малич, охотник:

Мы готовы, и в состоянии помочь, на это последовал ответ, что волки им не нужны, что то, что вы увидели волчий след, не значит, что здесь есть волки.

Охотоведа Михаила Ивановича хозяином леса не назовешь. Он до сих пор не знает, кто обитает в вверенном ему лесу, а контролировать численность волков и вовсе не может. Только после обращения охотников в Комитет госконтроля, должностными лицами была организована охота на волка.

Михаил Губич, главный специалист Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В ходе проверок в этом году КГК установлено, что практически всеми юридическими лицами, которыми ведётся охотничье хозяйство, нарушаются правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Не осуществляется подкормка диких животных в зимний период в полном объеме, не поддерживается оптимальная численность диких животных.

А пока охотоведа проверяют на профпригодность, местные жители закрывают калитки поплотнее.