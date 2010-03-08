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Британские провайдеры выступили против антипиратского закона

08 марта 2010 13:22
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Крупнейшие британские провайдеры выступили против новых поправок в антипиратский закон. Предлагаемые изменения, уже одобренные Палатой лордов, обязывают провайдеров блокировать доступ к сайтам, содержащим пиратские материалы.

Отказ от блокирования сайтов провайдерам придется обосновать в суде. Сейчас, напротив, решение о блокировании сайта может быть принято лишь в судебном порядке, пишет The Financial Times.

Представители телекоммуникационной корпорации BT заявили, что с новыми поправками провайдеры будут соглашаться с большинством требований правообладателей о прекращении доступа к тому или иному ресурсу. Это повлечет за собой бесконтрольную цензуру интернета. Кроме того, изменения в законодательстве увеличат издержки провайдеров.

Новые предложения законодателей являются альтернативой правилу «трех ударов». Согласно этому правилу, пользователей, скачивающих нелегальный контент, следует дважды предупреждать об этом. Затем провайдер должен ввести санкции – ограничить или прекратить доступ такого абонента в Сеть.

# общество # Hi-Tech

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