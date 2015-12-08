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8 декабря в Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по Украине

08 декабря 2015 17:15
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Новости Беларуси. Сегодня, 8 декабря, в Минске началась встреча трехсторонней контактной группы по Украине. До этого аспекты разрешения конфликта на Донбассе традиционно обсуждались по направлениям. Состоялись заседания  подгрупп по политической, экономической и гуманитарной, а также вопросам безопасности.

Отметим, за последнее время переговорный процесс в Минске привел к соглашению об отводе от линии соприкосновения вооружения калибром менее 100 миллиметров, минометов и танков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Контактная группа

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