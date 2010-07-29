70% беженцев в Беларуси – выходцы из Афганистана

За первые полгода 2010 число иностранных граждан, переселившихся в Беларусь, увеличилось на 20%. С заявлением о предоставлении статуса беженца в соответствующие органы обратились 90 человек. Большая их часть, как и ранее, выходцы из Афганистана.

Семья Сахаба Абдула Латифа Мохаммада Юсуфа (белорусский щадящий вариант — просто Латиф Сахаб) приехала в Беларусь в конце 90-х. Здесь в Минске родились их трое детей. Тогда сразу решился вопрос и о получении гражданства в нашей стране, а в прошлом году решился и квартирный вопрос. Как многодетной семье государство выделило кредит под 1% на 40 лет.

Латиф Сахаб:

Недавно я был в Германии, ездил к родственникам на месяц. Там нет такого, чтобы государство предоставляло такие возможности.

Латиф Сахаб покинул Афганистан, чтобы продолжить учебу, как он говорит, в «огромном союзе». Финал истории СССР знают все, а вот, что происходило на его родине знают хорошо те, кто там когда-либо бывал.

Власть в Афганистане менялась — моджахеды и талибы. Война длиной болеее чем три десятка лет. Как говорит Латиф, люди находились под страхом насилия. Он искал убежища в Узбекистане, России, а нашел в Беларуси.

Латиф Сахаб:

Сравнил, что тут отношения между людьми хорошие. С нами хорошо обращаются.

Похожих судеб как у семьи Латифа — несколько сотен. Это только в Беларуси. Из 819 граждан, получивших статус беженцев в нашей стране, 577 — это выходцы из Афганистана. Здесь в общине не принято говорить об афганцах, как о носителях статуса беженца, если такой статус тебе присваивают — значит, ты уже признан гражданином этой страны.

Джоя Хайдар, председатель международного общественного объединения «Афганская община, землячество и беженцы»:

Созданы все условия, чтобы беженцы не чувствовали себя чужими в чужой стране.

Александра Кулакова, Руслан Гринкевич, телекомпания СТВ.