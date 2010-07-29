Санаторий отказался от своих квартир и сотрудников, которые остались жить в домах с отключенной водой и отоплением

В деревне Свислочь (под Осиповичами) сразу два многоквартирных дома зависли в юридическом воздухе. Санаторий, на балансе которого и числились квадратные метры, от жилых стен отказался. Принимать дома под свое крыло совсем не торопятся и районные коммунальщики.

Ну а пока в кабинетах спорят, жильцам злополучных квартир уже отключили горячую воду, а с начала осени посоветовали забыть и про отопление.

О том, что в местные реалии они теперь ну никак не вписываются, жителям Свислочи стали напоминать куда чаще, чем раньше. Когда-то почти все эти люди приехали работать в сельский санаторий. А выделенное им жилье как раз и числилось на балансе здравницы. Но с годами дела санатория пошли совсем плохо, и в учреждении отказались от квартир сотрудников. Но, как выяснилось, от самих сотрудников — тоже.

Григорий Жудро, директор детского санатория «Свислочь»:

Как построили эти дома, с тех пор и не было капремонта. Деньги, которые были, остались на балансе. Их просто перевели с одного счета на другой. Деньги остались в санатории.

Директор того самого санатория мыслит совсем другими категориями. Он и не отрицает, что коммуналку жильцы перечисляли исправно. Но считает вполне нормальным, что деньги, предназначенные для капремонта, пока держат на плаву любимую здравницу. Пусть в ней же от квартир и отказались.

Григорий Жудро, директор детского санатория «Свислочь»:

У нас нет денег! Мы не можем купить котлы отопительные!

В то же время, весьма нескромные даже для Минска, коммунальные платежи в деревне до сих пор платят. В месяц за двушку порой набегает двести тысяч рублей. Впрочем, откуда такие суммы, жильцам объяснили вовсе не в жировке. Ведь их даже на руки никому не дают. Коммуналку де-факто высчитывают из зарплаты.

Олег Жукович, житель деревни Свислочь (Осиповичский район):

У меня нагорает 70 килоВатт — плачу за 120-130. Сказали: перерасход — распределяем на всех.

Ситуация с квадратами словно попала в замкнутый круг. На баланс хоть кому-нибудь дома так и не передали. А пока квартиры висят в юридическом воздухе, жильцам будто предложили поиграть в «Последнего героя». Им уже отключили горячую воду — и пообещали, что насовсем. А к началу осени посоветовали навсегда забыть про горячие трубы.

Для Волковых отсутствие только горячей воды – хуже, чем мороз по коже. Ведь теперь Светлана точно знает, сколько тяжелых многолитровых кастрюль с водой нужно вскипятить, чтобы искупать каждого ребенка. Они даже не представляют, как будут жить, если к самой зиме выключат еще и отопление. Ведь семья еще не успела отойти от бессонных ночей.

Светлана Волкова, жительница деревни Свислочь (Осиповичский район):

В жару воды холодной вообще не было. Включали после двенадцати ночи. Чтобы постирать, вставали в полпервого ночи.

А тем временем, в райисполкоме утверждают, что квартиры, от которых отказался санаторий, на свой баланс приняли. Правда, совсем по другому адресу. А про ситуацию с домами-призраками, дескать, и вовсе слышат впервые.

Федор Кучук, начальник жилищно-коммунального отдела Осиповичского райисполкома:

Никому еще не позволено отключать отопление. Гарантирую, что не отключат.

Григорий Жудро, директор детского санатория «Свислочь»:

Мы не то, что с отоплением, не знаем, что будет с нашим санаторием.

Ольга Бакланова, Андрей Новгородцев. Телекомпания «СТВ»