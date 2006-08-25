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Большая часть иногородних студентов в новом учебном году будут жить в общежитиях

25 августа 2006 11:38
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В студенческие дома заселятся 73% студентов. Вопросы заселения остальной части студентов решаются. В некоторых вузах штабы студенческих инициатив помогают найти жилье: предлагают недорогие варианты квартир или комнат. :Студенты Барановичского государственного университета в этом году будут новоселами. Здесь построен новый корпус общежития на 396 мест. На его строительство потратили 6 с половиной миллиардов рублей. Предусмотрели все: от специальных въездов для людей с ограниченными возможностями до полностью оборудованных по системе 2 плюс 3 человека жилых блоков. 
В ближайшие пять лет на строительство и реконструкцию студенческих общежитий планируется направить более 100 млрд. рублей.
# общество

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