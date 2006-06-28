Поддержка национальной системы образования - это важнейший приоритет социальной политики в нашей стране

Об этом заявил Александр Лукашенко на Республиканском балу выпускников высших учебных заведений. Глава государства поздравил юношей и девушек с успешным окончанием учебы. А 14-ти лучшим выпускникам вузов вручил специальные листы об объявлении Благодарности.

Ещё одна ступенька во взрослую жизнь - выпускной бал. 250 лучших выпускников, самых активных и самых трудолюбивых, со всей Беларуси этот день запомнят надолго.

Образование всегда было одной из главных жизненных ценностей белорусов. Именно поэтому государственная поддержка национальной системы образования - важнейший приоритет нашей социальной политики. Сегодня в Беларуси высшее образование получают более 50% молодежи. На десять тысяч граждан страны приходится почти 400 студентов. Что на треть больше, чем в 2000 году. <Это один из самых высоких показателей в мире>, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что годы учебы нынешних выпускников совпали с очень важным и интересным периодом отечественной истории - становлением и динамичным развитием суверенного и независимого белорусского государства. <И вы сами смогли увидеть, как меняется наша страна в этот сравнительно небольшой отрезок времени, - отметил Александр Лукашенко. - Благодаря самостоятельной внутренней и внешней политике, упорному труду наш народ достиг значительных экономических успехов. Мы можем позволить себе больше средств тратить на социальные нужды и программы, прежде всего на образование>.



По словам Президента, постоянное повышение качества жизни каждого человека - главная цель нашего государства.

<Мы не кланяемся и не обиваем пороги зарубежных финансовых и политических структур, выпрашивая кредитные подачки и залезая в долги. Своими руками и за собственные средства создаем европейские условия жизни, гармонично сочетая их с традициями и укладом белорусского народа>, - заявил он. Для решения этой задачи, по словам Александра Лукашенко, Беларуси нужны настоящие профессионалы своего дела.

Президент напомнил, что государство делает все возможное для поддержания марки отечественных вузов: сохраняются и развиваются белорусские научно-педагогические школы, обновляется материальная база высших учебных заведений, проводится объективная и честная вступительная кампания по единым для всей страны правилам.



<Мы обеспечиваем студентов государственных вузов стипендиями и предоставляем большинству молодых специалистов, учившихся за счет бюджета, первое рабочее место и социальные гарантии. Страна помогла вам воплотить в жизнь мечту о получении достойного образования. У вас есть все для жизненного успеха и профессионального роста - глубокие знания, любимая специальность, творческая энергия, инициатива>, - сказал белорусский лидер, обращаясь к выпускникам.



<Так не растрачивайте попусту свои силы, не разменивайте ум и способности на поиски легкого хлеба и зарубежного рая. Ваше счастье - в ваших руках. И добыть его можно только трудом и неустанным желанием сделать свою страну самой прекрасной на Земле>, - подчеркнул Глава государства.



Александр Лукашенко заявил, что руководство страны рассчитывает на активное участие молодого поколения в строительстве сильной и процветающей Беларуси.

От имени всех выпускников Максим Почебут, окончивший Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, поблагодарил Президента за внимание к проблемам студенчества и поддержку молодых специалистов.



Президент пожелал выпускникам вузов страны стать авторитетными и уважаемыми людьми, добиться успехов в избранной профессии и не растрачивать силы попусту. Впереди целая жизнь. Где уже бывшим студентам предстоит самостоятельно принимать взрослые и трудные решения.