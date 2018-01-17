Прямой эфир

На 17 января объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются порывистый ветер и метель

17 января 2018 06:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Второй день Беларусь оказывается во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 17 января синоптики вновь объявили оранжевый – предпоследний уровень опасности.

Теперь к порывистому ветру добавится метель. Местами гололедица.

На 17 января объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются порывистый ветер и метель-1

Сложную ситуацию прогнозируют практически по всей стране. Уже с середины недели погода начнет меняться. Антициклон, который принес в нашу страну холода, уходит на Поволжье. На Крещение сильных морозов не предвидится.

Несмотря на по-настоящему зимнюю погоду, спасатели не советуют выходить на лед. В эти дни ОСВОД усилил патрулирование водоемов во всех регионах страны. Только с начала года жертвами тонкого льда стали семь человек, двое из них – дети.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Страдают птицы и машины, а школьники – нет. Почему морозы стали испытанием для Беларуси?
16 января 2018 19:20

Страдают птицы и машины, а школьники – нет. Почему морозы стали испытанием для Беларуси?

В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов
16 января 2018 18:35

В Минске начался «Прыгожы фэст»: участвуют 20 парикмахерских и салонов

«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час
16 января 2018 18:33

«Помогать в доставке продуктов, в уборке». Теперь пенсионеры Центрального района могут пригласить помощника на час