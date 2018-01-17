На 17 января объявлен оранжевый уровень опасности: ожидаются порывистый ветер и метель

Новости Беларуси. Второй день Беларусь оказывается во власти непогоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На 17 января синоптики вновь объявили оранжевый – предпоследний уровень опасности.

Сложную ситуацию прогнозируют практически по всей стране. Уже с середины недели погода начнет меняться. Антициклон, который принес в нашу страну холода, уходит на Поволжье. На Крещение сильных морозов не предвидится.

Несмотря на по-настоящему зимнюю погоду, спасатели не советуют выходить на лед. В эти дни ОСВОД усилил патрулирование водоемов во всех регионах страны. Только с начала года жертвами тонкого льда стали семь человек, двое из них – дети.