Житель Витебска заплатит штраф в размере более 6 тыс. рублей за хулиганство на дороге

Более 6 000 рублей штрафа заплатит житель Витебска за хулиганство на дороге. Областной суд 23 июля не поддержал апелляцию и оставил вынесенный ранее приговор без изменений. Дорожный конфликт произошел в марте 2024 года. По мнению обвиняемого, его автомобилю было создано препятствие и опасность для дорожного движения другим водителем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Потому житель Витебска без привлечения правоохранителей решил его проучить: мужчина резко перестроился и занял по диагонали две полосы движения. После этого водитель микроавтобуса вышел на проезжую часть и стал размахивать руками, кричать. И это еще не финал истории – вдобавок он повредил рычаг щетки левого стеклоочистителя, оторвал от переднего бампера регистрационный знак с рамкой и бросил их в лобовое стекло машины потерпевшего. В суде водитель виновным себя не признал и оспаривал хулиганский мотив надуманными доводами. Дескать, регистрационный знак с бампера не срывал, а просто показал, что тот плохо закреплен и может быть потерян. Но такие неубедительные аргументы были опровергнуты в зале суда.

Дмитрий Брылев, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Беларуси:

Суд Октябрьского района Витебска дал правовую оценку противоправным действиям. С учетом представленных гособвинителем доказательств постановлен обвинительный приговор. На основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса, это хулиганство, обвиняемому назначено наказание в виде штрафа в размере 150 базовых величин в сумме 6300 рублей.

Конфликты на дорогах возникают по различным причинам: приоритет проезда, сложная дорожная ситуация или припаркованный не в том месте автомобиль. Важно помнить о необходимости соблюдения правил дорожного движения, взаимоуважении и стараться избегать подобных инцидентов. Вместо самоуправства за помощью и справедливостью следует обращаться в ГАИ.