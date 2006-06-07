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Предупредить беду помогут пожарные извещатели

07 июня 2006 13:36
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ЧП легче предупредить, чем потом ликвидировать его последствия. Профилактической работе с населением спасатели уделяют все больше внимания. Причем, на особом контроле у специалистов - обучение правилам безопасности детей. За пять месяцев этого года в столице произошло 417 пожаров, в которых погибли 19 человек. Количество жертв за последние пять лет снизилось в два раза. Специалисты отдают должное автономным пожарным извещателем. В квартирах города их установлено более 250 тысяч. В прошлом году эти приборы позволили минимизировать последствия 130 возгораний.
# общество

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