В минской городской ратуше сто учащихся 8-11 классов получили премии из рук мэра

Так Мингорисполком отметил лучших представителей нового поколения интеллектуальной, спортивной и творческой элиты города.

Поощрение ребята заслужили благодаря своим победам в городских, республиканских и международных олимпиадах, а также в различных конкурсах и соревнованиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Эти молодые люди буквально по прошествии 3-4 лет после окончания высших учебных заведений будут давать конкретный практический вклад в развитие нашего города во всех сферах деятельности. Мы уверены в том, что наш город будет развиваться позитивно, и будет развиваться на высокой ноте по всем составляющим. А для того, чтобы это было нужны такие талантливые, устремленные, уверенные в себе, желающие принести пользу себе и обществу люди.

Анастасия Гатило, победительница республиканской олимпиады по испанскому языку:

Так как я сейчас выпускница школы, абитуриентка, то, благодаря премии, завтра пойду куплю новую интересную книжку для того, чтобы поступить в университет и продолжить учиться.