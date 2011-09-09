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20-летие своей Независимости отмечает Таджикистан

09 сентября 2011 07:46
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За эти годы построено сильное демократическое государство. Путем реформ страна идет и сегодня.

С праздником Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и весь таджикский народ поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве двух стран.

Сейчас Таджикистан активно взаимодействует в рамках СНГ. С Беларусью это такие направления как машиностроение, образование и медицина. В ближайшее время ожидается подписание еще свыше десятка совместных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:
Предусмотрено создание новых совместных предприятий, увеличение торговли. Есть соглашения, которые будут приниматься на уровне правительства: в сфере образования, культуры. Практически во всех сферах.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан

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