20-летие своей Независимости отмечает Таджикистан

За эти годы построено сильное демократическое государство. Путем реформ страна идет и сегодня.

С праздником Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и весь таджикский народ поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность в дальнейшем успешном сотрудничестве двух стран.

Сейчас Таджикистан активно взаимодействует в рамках СНГ. С Беларусью это такие направления как машиностроение, образование и медицина. В ближайшее время ожидается подписание еще свыше десятка совместных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Козидавлат Коимдодов, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Предусмотрено создание новых совместных предприятий, увеличение торговли. Есть соглашения, которые будут приниматься на уровне правительства: в сфере образования, культуры. Практически во всех сферах.